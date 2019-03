L'altra Verona: in 20mila al corteo femminista. Tensione con i congressisti (e saluti romani) Foto

Sono circa 20mila le persone che stanno partecipando al corteo femminista contro il Congresso delle famiglie a Verona. La stima è stata fatta da Questura e comando della Polizia municipale. Nei parcheggi sono stati contati almeno 140 pullman, ma molti manifestanti sono giunti anche con treni e auto private.

Fumogeni rosa e urla quali «buffoni!», e «m...de !» sono partiti dal corteo femminista a Verona quando il serpentone è passato nelle vicinanze della Gran Guardia, nei momenti in cui stava per arrivare all’incontro il vicepremier Salvini. Nessuna possibilità di contatto con i congressisti, ma dalla scalinata del palazzo qualcuno ha risposto alzando il braccio nel saluto fascista verso i dimostranti. Il tutto sotto il controllo delle forze dell’ ordine. Nessuno ha tentato di forzare il blocco. Fischi e slogan contro il ministro Salvini, mentre il serpentone di gente passa nelle vicinanze del palazzo della Gran Guardia. Le militanti di «Non una di meno" hanno alzato degli striscioni per evitare assembramenti, ma il corteo continua a fermarsi, a singhiozzo, all’imbocco del lato che porta alla Gran Guardia. Intanto agenti di polizia, dalla sede del convegno, hanno fatto spostare dalle scalinate i congressisti che rispondevano con altre provocazioni alle urla di protesta, e la situazione sembra essere più tranquilla.