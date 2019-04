Che “voice” hanno questi giudici: Elettra Lamborghini

1) ELETTRA LAMBORGHINI, 24 anni – Nipote di Ferruccio, fondatore della casa automobilistica. Ama i cavalli e i cani. Ha molti tatuaggi e piercing. Si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per “Riccanza”, il docu-reality trasmesso da Mtv. Ha partecipato nel 2017 alla versione spagnola del “Grande Fratello”. I suoi successi: “Pem Pem”, il suo primo reggaton, e “Mala”. E' in giuria nell'edizione 2019 di “The Voice of Italy”, su Raidue, in onda dal 23 aprile. Con lei Gigi D'Alessio, Morgan e Guè Pequeno.

Fonte foto: profilo social di Elettra Lamborghini