Esce di strada, sfonda la recinzione e va a sbattere contro l'albero di un giardino: un ferito

Incidente sulla strada Provinciale 28 a Montecchio Emilia poco dopo le 14. Un cittadino di origini marocchine, residente a Langhirano, artigiano che collabora con una ditta della zona, è uscito di strada nella rotatoria a ridosso della zona industriale. La BMW 320 M3 di proprietà dello zio, ha sfondato la recinzione di una proprietà privata, finendo la sua corsa dopo trenta metri contro un albero da frutta. Sul posto sono accorse la Croce Arancione e i carabinieri di Montecchio per i rilievi di legge. L'artigiano, ferito in modo lieve, è comunque stato trasportato in ospedale per le cure.