Incidente attorno alle 13 sulla strada provinciale che da Sant'Andrea Bagni porta a Felegara. Per motivi in via di accertamento, un'auto si è ribaltata. Nella vettura c'erano una donna residente a Medesano e una bambina. Sul posto ambulanze da Fornovo e Medesano, l'automedica di Fornovo e i vigili del fuoco di Fidenza.