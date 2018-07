Medesano, picchia la mamma a cui ruba i soldi: arrestato un 23enne tossicodipendente

Da maggio aggrediva la madre, a parole e fisicamente. In più, in diverse occasioni, le avrebbe preso con la forza dei soldi. I carabinieri di Medesano hanno hanno eseguito in una struttura sanitaria di Modena (Dove il giovane risultava essere già ricoverato per problemi legati alla tossicodipendenza) un’ordinanza di custodia cautelare personale in regime degli arresti domiciliari nei confronti di un 23enne. Le indagini erano partite dopo la denuncia presentata dalla madre, la quale, esasperata dalle continue richieste e violenze, ha chiesto l’aiuto agli stessi carabinieri di Medesano. Il giovane è accusato di rapina, estorsione, lesioni personali aggravate e continuate. Resterà ai domiciliari proprio nella stessa sanitaria di Modena.