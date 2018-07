Grandine, allagamenti, vento forte: danni e paura in Appennino - Foto e video

Grandinate e fortissimi temporali si sono abbattuti sull'Appennino parmense fra il tardo pomeriggio di ieri e la sera. A Bardi una strada si è trasformata in un "torrente" (un impressionante video postato sui social è diventato virale) e si registrano allagamenti in scantinati e negozi.

Alcune strade sono state interrotte a causa di fango e smottamenti. L'ondata di maltempo è stata accompagnata da un'intensa grandinata, in diversi punti dell'Appennino da Bardi fino al Nevianese.

Diversi eventi all'aperto sono saltati, dallo street food a Solignano alle feste a Cozzano e a Scurano.

I lettori hanno inviato foto e video per raccontare quanto accaduto.

