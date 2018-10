Allerta maltempo in Emilia-Romagna fino a martedì notte

Sono due le nuove allerte emanate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 24 di domani (martedì 30 ottobre).

Nella giornata di oggi, infatti, la presenza di un sistema temporalesco “auto rigenerante” determinerà piogge di intensità elevata su tutto il settore occidentale della nostra regione, più accentuate sulle aree montane e pedemontane, mentre si confermano le previsioni di pioggia anche sul resto del territorio, con possibili fenomeni temporaleschi organizzati.

I venti saranno in prevalenza da sud-est, di burrasca forte sui settori appenninici, di burrasca sul resto del territorio (valori stimati di 70/80 km/h e raffiche di intensità superiore).

Mare al largo molto agitato, con altezza dell'onda compresa tra 2,5 e 3,5 metri e picchi d’onda intorno a 4 metri sulla costa ferrarese. Sono possibili mareggiate sull’intero litorale.

Le temperature sono previste in rapida flessione nel pomeriggio-sera.

Lo dice un comunicato della Regione, che prosegue:

In dettaglio, è allerta rossa per stato del mare al largo costa ferrarese (sottozona D2), mentre è arancione l’allerta per stato del mare al largo della costa romagnola (sottozona B2) e per criticità costiera con pericolo di mareggiate sempre a carico della costa ferrarese e romagnola.

Ancora allerta arancione per vento forte sulle colline e montagne romagnole (sottozone A1 e A2), per quelle dell’Emilia orientale (sottozone C1 e C2), quelle dell’Emilia centrale (sottozone E1 ed E2), l’alta collina e la montagna emiliana occidentale (sottozone G1 e G2), la bassa collina e la pianura emiliana occidentale (sottozone H1 e H2), la costa ferrarese (sottozona D2).

Ed è allerta arancione per temporali quella che interesserà le zone collinari da Ravenna a Piacenza (Zone C, E e G), mentre per tutte le restanti aree di pianura e della collina romagnola, l’allerta temporalesca è gialla.

L’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica riguarda anche le colline fra Ravenna e Piacenza (zone C, E e G), mentre è gialla per i bacini emiliani orientali, la pianura emiliana centrale e la pianura e bassa collina emiliana occidentale (zone C, F e H).

La tendenza è all’attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di martedì.





I METEOROLOGI: DOMANI LIEVE MIGLIORAMENTO, DA GIOVEDI' ANCORA PIOGGIA. In arrivo una lieve attenuazione del maltempo che sta coinvolgendo gran parte dell’Italia. Domani, infatti, le condizioni meteo saranno in miglioramento, mentre le temperature subiranno un calo anche sensibile. Ma già mercoledì una nuova perturbazione porterà nuove piogge sulle regioni più occidentali, ancora una volta accompagnata da forti venti di Scirocco sui bacini di Ponente. Le previsioni sono dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it.

In particolare domani sono previste piogge insistenti all’estremo Nord-Est, nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a 1300-1600 metri e un miglioramento altrove, ma con ancora marcata instabilità, soprattutto il mattino, con temporali su Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Mercoledì, precisano i meteorologi, una nuova perturbazione darà origine a precipitazioni soprattutto sull'estremo Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, ovest Lombardia). Qualche pioggia si registrerà anche in Sicilia, all’estremo Sud e sulla Sardegna orientale. La sera è previsto un peggioramento anche sulle regioni centrali tirreniche. Nelle ore successive e nella giornata di giovedì questa perturbazione investirà anche il resto dell’Italia, portando di nuovo precipitazioni anche intense soprattutto su Alpi, Prealpi, regioni centrali tirreniche, Campania e Sicilia. Le temperature saranno in aumento, specialmente al Sud e in Sicilia. Nell’ultima parte della settimana andremo probabilmente incontro a un’attenuazione del maltempo. Le temperature resteranno su valori particolarmente miti, soprattutto al Centrosud.