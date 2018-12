L'allarme li beffa: costretti ad abbandonare il bottino di monete preziose e medaglie

I proprietari fuori casa per qualche giorno, e i ladri dentro a tentare il colpo. Quasi riuscito, per la verità. Ma a fregare i soliti ignoti è stato l'allarme, inserito, che non sono riusciti a disattivare. E che ha fatto arrivare immediatamente sul posto i carabinieri.

E' accaduto a Montechiarugolo la notte scorsa. La banda è entrata in azione forzando una finestra e riuscendo a trovare monete preziose e medaglie. Ma a quel punto, qualcosa nel piano è andato storto: è scattato l'allarme e la fuga è stata inevitabile. All'arrivo - dopo pochissimi minuti - dei carabinieri, i ladri si erano già dileguati facendo perdere le proprie tracce. Ma i militari sono riusciti a recuperare parte della refurtiva sottratta, abbandonata durante la fuga.