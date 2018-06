Ecco la nuova S60, la prima Volvo costruita negli Usa

Volvo ha presentato oggi in anteprima mondiale la nuova berlina sportiva media di lusso S60 presso nel suo primo stabilimento statunitense di Charleston, Carolina del Sud, inaugurato ufficialmente oggi. E segna l’importanza che sono destinati ad avere gli Stati Uniti per Volvo Cars. La S60 è la prima Volvo a essere proposta senza una versione diesel, a conferma dell’impegno ella Casa nei confronti dell’elettrificazione. Per la nuova S60 saranno disponibili due motori ibridi plug-in benzina turbo e sovralimentati: il T6 Twin Engine con trazione integrale (340 Cv) e il pluri-premiato T8 Twin Engine con trazione integrale da 400 Cv. Al lancio saranno inoltre proposti i già noti benzina T5 e T6.

La S60 condivide l’Architettura di Prodotto Scalabile (SPA) di Volvo, che condivide con la wagon V60, il Suv XC60 e con il top di gamma della Serie 90. Confermata anche la tecnologia Volvo sul fronte della sicurezza: City Safety con frenata automatica, Pilot Assist (su richiesta), Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation, Cross Traffic Alert con frenata automatica.



Le versioni elettrificate della nuova S60 includono anche quella con assetto prestazionale ribattezzata Polestar Engineered e sviluppata da Polestar, la divisione prestazionale di Volvo Cars per i modelli elettrici. La versione Polestar Engineered sarà disponibile esclusivamente con motore ibrido plug-in T8 Twin Engine portato a 415 Cv.