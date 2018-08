Karoq: Skoda prepara la versione Scout 4x4

A ottobre, al Salone di Parigi, Skoda presenterà una variante del suo suv compatto Karoq particolarmente votata al tempo libero e al fuoristrada: Karoq Scout sarà dotato di serie della trazione integrale 4x4 a controllo elettronico e di una estetica specifica con dettagli in color antracite uniti a elementi cromati.

Il sottoscocca interamente carenato rende possibile la guida su terreni particolarmente accidentati. Il nuovo Skoda Karoq Scout sarà disponibile con 3 motori: benzina 1.5 TSI 150 Cv abbinato al cambio DSG a 7 velocità e le due varianti del diesel 2.0 TDI con tarature da 150 e 190 Cv, la prima con cambio manuale o automatico DSG e la seconda con il DSG a 7 rapporti di serie. Di serie cerchi in lega da 18" lucidi, in opzione cerchi bruniti da 19". Di serie anche i vetri posteriori oscurati, le targhette Scout sui passaruota, i sedili con specifiche cuciture a contrasto, il volante multifunzione, la pedaliera in metallo e il pacchetto Led che include l’Ambient Lighting per scegliere la colorazione preferita per l’abitacolo.