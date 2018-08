Renault Arkana, anche la Losanga ha il suo Suv coupé

Al Salone dell’Auto di Mosca ecco Renault Arkana, coupé-crossover dapprima riservato al mercato russo, successivamente aperto a quello asiatico, e solo da ultimi ai clienti europei. Per farsi strada in un segmento così dinamico e affollato, la Arkana punta tutto sul design: l’eleganza della berlina, la mascolinità del Suv. Le misure la collocano a metà strada tra Captur e Kadjar (4,3 metri di lunghezza). Larghi passaruota e cerchi da 19" lasciano presagire spiccate doti da fuoristrada, questo nonostante la carrozzeria strizzi l'occhio al mondo coupé, col tetto panoramico in vetro che scende verso la coda, e il frontale particolarmente espressivo. Il pianale è il medesimo di Clio quinta edizione, ma con trazione integrale. Quanto ai motori, al 1.2 TCe e al 1.5 dCi si aggiungerà il 1.3 turbo benzina da 116, 140 o 163 cv sviluppato con Mercedes. Una variante sportiva RS da 200 cv sarebbe infine già stata approvata.