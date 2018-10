Fiat 500 Collezione. Una star da copertina

Ha compiuto 11 anni a luglio, Fiat 500. Da buona adolescente, il «Cinquino» alla moda ci tiene, e così con mamma Fiat fa spesa ai grandi magazzini.

Ecco nuova 500 Collezione, edizione autunno/inverno (da 16.850 euro), serie speciale che segue 500 Collezione primavera/estate, e che come «personal shopper» ingaggia un uomo.

Non un uomo qualunque: L’Uomo Vogue. La comunicazione della nuova «special edition» nasce proprio dalla partnership tra Fiat e il popolare magazine di Condé Nast: entrambi condividono i valori dello stile e l’eleganza, perché non fare insieme anche uno spot per la tv?

Disponibile sia in carrozzeria berlina (tetto in vetro di serie), sia in versione cabrio con soft top grigio, nuova 500 Collezione sfoggia livree inedite come il bicolore «Brunello», inoltre ricama gli esterni con modanature cromate, finiture color rame, cerchi in lega da 16”, infine il logo Collezione stampato in corsivo sul retro.

All’interno, sedili in gessato nero e bordeaux con lunetta superiore in vinile nero, ma la glamour-500 non è solo leziosità: sensori di parcheggio, sensore pioggia, sensori crepuscolari, radio Uconnect 7” HD Live con predisposizione Apple CarPlay e Android Auto, navigatore Tom Tom, sistema Beats Audio Hi-Fi e altri optional ancora.

Pacchetto Collezione associabile sia al 1.2 69 Cv (disponibile anche con doppia alimentazione benzina e Gpl), cambio robotizzato Dualogic e paddle shift, sia al bicilindrico TwinAir 0.9 85 cv. E l’autunno ha tutto un altro profumo.