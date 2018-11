Ecco le foto della nuova Porsche 911. Arriverà a inizio 2019

L’ottava generazione della Porsche 911 arriverà sul mercato europeo all’inizio del 2019. Lo conferma la stessa Porsche che che ha reso note le immagini degli ultimi test che gli esemplari pre-serie hanno ultimato nei luoghi più diversi del globo.

Un folto gruppo di 911 ha affrontato stress di ogni tipo, facendo la spola tra zone climatiche con differenze di temperatura fino a 85 gradi tra le più fredde e le più calde. Ma confrontandosi anche con salite fino a 4000 metri di quota (il valore massimo: 4.300 metri del Mount Evans in Colorado), con le problematiche degli ingorghi stradali nelle grandi metropoli e con 'volatè a tempi da record sui maggiori circuiti mondiali.

I test si sono concentrati sulle tradizionali aree di competenza Porsche, come telaio e motore, potenziati per aumentare le prestazioni senza però compromettere l’uso quotidiano. Queste maratone hanno messo alla prova i nuovi sistemi di assistenza alla guida e di connettività estesa.

La nuova generazione della 911 è stata messa a punto anche utilizzando il circuito del Nuerburgring e sulle piste ad alta velocità di Nardò.