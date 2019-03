La Porsche Cayenne diventa Coupé Foto

Porsche amplia la famiglia Cayenne. La terza generazione del Suv avrà anche la Cayenne Coupé, di cui Porsche ha appena diffuso le prime immagini. Inclinazione estrema della linea del tetto, proporzioni dinamiche, elementi stilistici personalizzati. Il parabrezza e il montante A risultano di altezza inferiore rispetto alla Cayenne grazie a un bordo del tetto ribassato di circa 20 millimetri. Le portiere e i passaruota posteriori ridisegnati allargano le fiancate del veicolo di 18 millimetri, contribuendo ad accentuarne l’immagine muscolare che trasmette nell’insieme. La targa posteriore è integrata nel paraurti e crea l’impressione di un’altezza da terra ridotta. Un ampio tetto panoramico fisso in vetro di serie, è optional con variante in carbonio. Il portabagagli ha una capacità di 625 litri (1.540 litri abbattendo i sedili posteriori ).



Motori Al momento del lancio saranno disponibili due propulsori: il sei cilindri turbo 3.0 litri eroga 340 Cv e una coppia massima di 450 Nm. Il pacchetto Sport Chrono incluso nella dotazione di serie garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6"0 secondi, che diventano 5"9 con i pacchetti sportivi ultraleggeri opzionali. La velocità massima raggiunta da questo modello è di 243 km/h. Per il modello top di gamma Cayenne Turbo Coupé è prevista un’unità biturbo V8 da quattro litri con potenza di 550 Cv e coppia massima di 770 Nm. Lo 0-100 si brucia in 3"9, la velocità massima è di 286 km/h.



Prezzi Per il mercato italiano si parte da 86.692 euro per la Cayenne Coupé e 151.230 per la versione Turbo Coupé, inclusa Iva e dotazioni specifiche.