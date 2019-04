Skoda Scala, la nuova compatta che sfida Golf

Addio Rapid, benvenuta Scala. La nuova compatta media di Skoda (4 metri e 36) va a sfidare Golf, Megane e 308 in un segmento strategico del mercato. Cambia lo stile, più moderno e sportivo mentre all'interno lo schermo fino a 9,2” a sbalzo caratterizza la plancia. Motori TSI e TDI con potenze da 95 a 150 Cv, Scala arriverà in autunno anche nella versione a metano 1.0 G-TEC 90 Cv. Generoso il bagagliaio, da 467 a 1410 litri.

Debutta l’infotainment di terza generazione, con eSIM nativa che non obbliga a utilizzare il proprio smartphone o una SIM dedicata e con Smartlink+ anche wireless per la connessione dello smartphone.

Per la sicurezza attiva, da sottolineare la presenza di radar adattivo ACC, frenata automatica con riconoscimento pedone, mantenimento attivo della corsia di marcia Lane Assistant e rilevamento della stanchezza conducente di serie già dalla versione base.



Il listino non è da hard discount (ma i contenuti lo giustificano), si parte dai 19.960 euro della 1.0 TSI 95 Cv (dall'autunno) per arrivare ai 27.660 della 1.6 TDI con cambio automatico doppia frizione DSG. Tre gli allestimenti, Ambition, Sport e Style.