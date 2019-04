Tucson, debutta la N Line

Tocca anche al nuovo Hyundai Tucson entrare nella famiglia N Line ad alte prestazioni. Il design sportivo del Suv riprende le linee aggressive della i30 N, la prima Hyundai N Line.

Com'è Si abbina a motorizzazioni da 136 a 185 Cv Euro 6d Temp (1.6 CRDi 136 Cv, 1.6 CRDi Mild Hybrid 48V con cambio manuale o DCT, 2WD o 4WD), sia a trazione anteriore che integrale, e non è caratterizzata solo dal punto di vista del design interno ed esterno: le novità riguardano i nuovi parametri di sterzo (ora più diretto) e sospensioni per garantire un feeling di guida più sportivo: l’assetto è stato irrigidito del 5% al posteriore e dell’8% all’anteriore. Il paraurti anteriore ridisegnato si fa notare per la Cascading Grille in versione N Line rifinita con cromature scure. Nuovi i cerchi in lega scuri da 19", con pneumatici sportivi 245/45 R19, e lo spoiler posteriore in nero lucido. All’interno i sedili sportivi marchiati N sono rivestiti in tessuto scamosciato/pelle, con cuciture a contrasto in rosso.

I costi La N Line viene offerta come pacchetto a 1.900 euro e comprende anche i sensori di parcheggio anteriori, il Cluster Supervision ad alta definizione da 4.2" e i sedili anteriori riscaldabili partendo dalll'allestimento XPrime, che già comprende di serie Smart Key con "Start Button", navigatore con display touchscreen da 8’’ con retrocamera, connettività Apple CarPlay e Android Auto. Hyundai calcola un vantaggio cliente di 4600 euro in caso di permuta e rottamazione e di adesione all’Operazione Doppio Zero: a fronte di un anticipo che comprende la polizza Furto e Incendio, è previsto un finanziamento di due anni con zero rate e a interessi zero. Al termine dei due anni il cliente può decidere se tenere, sostituire o restituire la vettura.