Album e copertina iconici. Un'immagine leggendaria, un album che annovera, tra le tracce, Here come the sun o Come together!. Per dirne solo due. E' il 1969 e Abbey Road, tranquilla via (fino ad allora) del Nor-Ovest di Londra entra nella leggenda. A 49 anni di distanza Paul McCartney ha attraversato di nuovo quelle strisce pedonali. All`inizio è passato quasi inosservato, poi è partita l'eccitazione dei presenti che hanno fermato l'ex Beatle chiedendo fotografie e autografi. Una trovata pubblicitaria, visto che manca ormai poco più di un mese all'uscita del diciassettesimo album solista di Macca, intitolato "Egypt Station", previsto il 7 settembre. Due le differenze con quell' "Abbey Road": Paul non era a piedi nudi (particolare che all'epoca scatenò la fantasia di chi dava credito all'ipotesi che in realtà McCartney fosse morto e fosse stato sostituito da un sosia) ma con un paio di sandali, i Fab Four attraversarono la strada da sinistra a destra, Mac 49 anni dopo l'ha attraversata da destra a sinistra.