Taycan, ecco il nome della prima Porsche elettrica

Porsche festeggia i suoi primi 70 anni e come regalo di compleanno celebra il battesimo di una delle sue auto più attese di sempre: la sportiva elettrica Mission E, prefigurata da prototipi e dichiarazioni, si chiamerà Taycan. Ne possiamo ora anche sbirciare le forme definitive attraverso i teaser ufficiali.

Il nome Taycan ha origini esotiche: in italiano si può tradurre con Puledro Vivace, chiaro riferimento al simbolo della Cavallina. Esotico sarà anche il mercato di riferimento, vale a dire quello cinese. Individuare un nomignolo orecchiabile deve essere perciò sembrata la scelta più logica.

La Taycan sarà spinta da una coppia di motori sincroni a magneti permanenti, capaci di una potenza di 600 Cv. Scatto da 0 a 100 km/h bruciato in 3,5 secondi, 0-200 km/h risolto in meno di 12 secondi. Autonomia? Superiore ai 500 km, con l'80% della carica recuperabile in appena 15 minuti.