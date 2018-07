La smart compie oggi 20 anni

Vent'anni di smart. Già, era il 2 luglio del 1998 quando usciva dallo stabilimento di Hambach il primo esemplare. Fu un'autentica rivoluzione, una delle tappe più importanti nel mondo dell'auto degli ultimi 50 anni. Lunga poco più di due metri e mezzo, la biposto compatta scombina gli schemi classici: entra negli spazi di parcheggio anche in senso trasversale e inaugura una categoria tutta sua. Grazie alle innovazioni tecniche e un design innovativo è divenuta un'auto di culto con oltre 2,2 milioni di unità vendute in 46 Paesi. E l’innovazione non si ferma, visto che Mercedes ha già deciso di convertire l’intera gamma in full electric entro il 2020.

Terza generazione Nata nel 2014 l'ultima smart fa registrare un nuovo record del diametro di sterzata: 6,95 metri (tra marciapiedi) e 7,30 (tra i muri). Anche smart forfour (la quattro porte), con un diametro di volta di 8,65 metri (tra marciapiedi) e 8,95 metri (tra i muri), vanta capacità di sterzata quasi analoghe a quelle della smart fortwo fino al 2014, che richiedeva 8,75 metri da muro a muro. Nel 2016 è arrivata anche la fortwo cabrio. Tutti e tre i modelli sono spinti da motori a benzina a tre cilindri da 71 Cv e 90 Cv. Cambio manuale a cinque marce o (decisamente meglio) automatico a doppia frizione twinamic.