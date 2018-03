Parma Clima, buona la prima (amichevole della stagione 2018)

E' presto per accennare ai primi giudizi ma se il buongiorno si vede dal mattino il Parma Clima è destinato a vivere una stagione luminosa.

L'esordio nel ruolo di Manager di Guido Poma è infatti coinciso con la prima vittoria della preseason, un netto 5 a 3 ottenuto sul campo di Collecchio contro l'ambiziosa formazione di Meo Saccardi nonostante le numerose assenze.

Il tecnico del Parma Clima ha infatti dovuto rinunciare all'utilizzo degli acciaccati Rivera e Sebastiano Poma ed è ancora in attesa dell'arrivo in Italia, previsto nei prossimi giorni, dei cubani Garcia, Morejon e Casanova e dell'italo americano Koutsoyanopulos.

La partita si è disputata sulla distanza delle sette riprese ma ha visto i nostri ragazzi impegnati in battuta soltanto cinque volte. L'infortunio (a proposito, in bocca al lupo!) subito dallo starter collecchiese Acerbi ha fermato il secondo attacco del Parma Clima dopo lo spettacolare triplo d'apertura messo a segno da Alessandro Deotto mentre il settimo turno d'attacco non si è disputato per non affaticare ulteriormente il braccio del rilievo Bertolini.

I nostri hanno comunque raccolto nove battute valide mettendo a segno anche potenti battute da extrabase. Al triplo di Deotto si sono aggiunti gli homerun realizzati da Scalera (un punto al terzo) e Zileri (due punti al sesto) e i doppi ottenuti da Sambucci e dagli scatenati Zileri e Deotto.

La squadra è apparsa meno registrata in difesa dove ha pagato lo scotto dell'impossibilità di allenarsi adeguatamente nelle scorse settimane a causa del maltempo.

Sul monte di lancio si sono alternati Pirvu, Santana, Pomponi ed Escalona.

Bene Pirvu - che ha iniziato la partita in modo autorevole eliminando consecutivamente i primi sei battitori della gara – e bene Escalona che ha lanciato con padronanza l'ultima ripresa. Santana e Pomponi hanno seguito gli ordini di scuderia e non hanno mai forzato lavorando con alterna fortuna sulla ricerca del controllo.

Tra i riscontri positivi della giornata l'evidente concentrazione dimostrata dai nostri ragazzi e l'ottima risposta di un pubblico decisamente numeroso per una semplice gara di preparazione.

La prossima settimana i nostri ragazzi saranno ospiti della Fortitudo Bologna in un doppio confronto di preparazione al primo turno di Coppa Italia, previsto per sabato 7 aprile allo stadio Cavalli contro il Padova.

Ecco il tabellino della partita.

Parma Clima: 2 0 1 0 0 2 R = 5

Collecchio: 0 0 1 2 0 0 0 = 3

Parma Clima: 8 Desimoni (2/3), 4 Paolini (0/3), 9 Zileri (2/3), 3 Sambucci (1\2), 6 Mirabal (0/3),2 Deotto (3/3), 5 Gradali (0/3), DH Scalera (1\2), 7 Piazza (0/2), 1 Pirvu (Santana, Pomponi, Escalona).

Lanciatori:

Pirvu 2 rl, 0 bv, 0 bb, 1 so, 0 pgl

Santana 2 rl, 2 bv, 2 bb, 3 so, 2 pgl

Pomponi 2 rl, 1 bv, 1 bb, 3 so, 1 cl, 0 pgl

Escalona 1rl, 0 bv, 1 bb, 1 so, 0 pgl

Collecchio: 9 Flisi, 6 Valenti, 3 Zanichelli, 2 Lori, 7 Trolli, 4 Coffrini, 8 Mantovani, DH/2 Gandolfi, 5 Ferrarini, DH Melegari, 1 Acerbi (Bertolini).

Arbitri: Campori e Villani