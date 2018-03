Tappa parmigiana per Levante, ieri sera al Teatro Regio.

Dopo un anno all’insegna del successo del disco «Nel caos di stanze stupefacenti», del suo primo romanzo «Se non ti vedo non esisti», due tour di grande successo e il debutto televisivo a X-Factor, la cantautrice torna in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo nei principali teatri italiani.

Ecco le foto di Elisa Contini per Gazzetta di Parma.