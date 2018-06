Salso, Fritelli avanti: ballottaggio con Volpicelli. A Solignano netta riconferma per Bonazzi

Spoglio finito nei due comuni del parmense chiamati al voto. E pronostici rispettati in entrambi i casi. A Solignano è quasi plebiscito per il sindaco uscente Lorenzo Bonazzi, che agguanta il 71,44% dei voti, contro il 28,5 dell'avversario, Andrea Mazzieri: 613 voti contro 245. L'affluenza si è fermata al 59%. A Salso, Filippo Fritelli, a caccia del bis, si è attestato al 43% con 2734 voti. Al ballottaggio del prossimo 24 giugno avrà di fronte la candidata del centrodestra Anna Volpicelli, che ha raggiunto il 36,8% e le 1951 preferenze. Fuori dai giochi (diretti) il candidato della lista civica Salso insieme Giorgio Vernazza (11,4%) e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe d'Andrea (8,8%). E già da oggi partirà la caccia agli eventuali apparentamenti (con Lega e M5s al governo insieme, è probabile che l'appoggio della lista a 5 stelle sia abbastanza naturale) o comunque a conquistare il voto dei quasi 1700 che hanno espresso una preferenza per candidati non al ballottaggio. Ma anche a provare a convincere chi ieri non si è presentato alle urne, e non sono pochi: l'affluenza non ha superato il 55,14%. E il ballottaggio - si sa - è una partita a sé-