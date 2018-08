Addio Mirka, il marito Eros ringrazia i tantissimi che hanno espresso il loro dolore

"Vi ringrazio per tutte le belle parole che avete rivolto a Mirk, credo se le meriti tutte, era veramente una donna speciale. Grazie, Grazie, Grazie". Il compagno di una vita, lavorativa e sentimentale, Eros Cerruti, ringrazia via facebook i tantissimi che hanno espresso il proprio dolore per la morte di Mirka Fochi, scomparsa improvvisamente lunedì mattina (Guarda). Tantissimi messaggi proprio sui social e tanto affetto per Mirka, figura conosciutissima a Parma, per anni organizzatrice, con il marito Eros, di numerosi concorsi di bellezza e di tantissime edizioni di Miss Italia. Un valore professionale sottolineato (anche) dalle tantissime testate giornalistiche che hanno annunciato la sua morte.