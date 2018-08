Giornata di traffico intenso nei tratti autostradali "parmigiani". Attualmente, ad esempio, circa 40' minuti per percorrere il tratto Terre di Campegine- Parma (come segnalato nella foto): code a tratti tra Milano-Bologna in direzione Milano a Fiorenzuola e appunto a Terre di Caonossa. In A 15, soprattutto in mattinata, coda e rallentamenti tra lo svincolo Parma Ovest e l'A1.