Atleta dell'anno: Giulia Ghiretti ancora regina. Fontanesi e Folorunso le damigelle

Il podio completamente rosa è lo stesso dello scorso anno ma l’arrivo al fotofinish dà un altro sapore allo strepitoso tris di Giulia Ghiretti che anticipa di un soffio Kiara Fontanesi e per la terza volta consecutiva porta a casa l’ambito premio di Atleta dell’Anno 2018, il tradizionale riconoscimento indetto dalla Gazzetta di Parma in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Nella classifica finale determinata in base alle preferenze (cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo) espresse da cento giurati tra autorità, giornalisti, dirigenti, presidenti e delegati di federazione, addetti ai lavori, la nuotatrice parmigiana in forza a Ego Nuoto e Fiamme Oro ha collezionato 185 voti e si è confermata sul gradino più alto grazie, in primis, alle tre medaglie agli Europei di Dublino, tra cui spicca l’oro nei 50 farfalla, dove di recente ha abbassato il record del mondo in occasione dei Campionati Italiani Invernali Assoluti di Loano.

Le sue imprese tuttavia non oscurano il sesto titolo mondiale di motocross vinto da Kiara Fontanesi, in scia a quota 180, che in sella alla Yamaha ha festeggiato nel round conclusivo di Imola, la stessa città che mezzo secolo fa incoronò un altro illustre sportivo parmigiano, Vittorio Adorni, iridato nel ciclismo.

Rispetto alla passata edizione non cambia nemmeno il terzo posto sempre nelle mani dell’atleta fidentina Ayomide Folorunso, prima nella staffetta 4x400 ai Giochi del Mediterraneo e capace di centrare il record italiano nella 4x400 indoor, che ha beffato in volata il primo rappresentante di sesso maschile, il collega del Cus Parma Lanzi Trasporti, Edoardo Scotti, classe 2000 di Lodi, la rivelazione stagionale, oro nella staffetta 4x400 ai Mondiali Juniores di Tampere in Finlandia. E’ lui la novità principale nella Top 10 che annovera il veterano Stefano Manici, per lui diciottesimo titolo italiano nel motociclismo velocità in salita, i capitani Leonardo Zileri e Alessandro Lucarelli, leader carismatici e non solo di Parma Clima Baseball finalista scudetto e Parma Calcio alla terza promozione consecutiva dai dilettanti alla serie A. Tra i due si inserisce il pallavolista Luca Vettori, campione del mondo per club tra le fila di Trento come il salsese Nicola Pongolini, che con l’Italia ha trionfato a Hong Kong nel bowling battendo i “maestri” superprofessionisti degli Stati Uniti.

A chiudere i primi dieci il lanciatore cubano Erly Casanova, la stella del baseball in quello che per Parma è stato l’anno del ritorno degli sport di squadra ai massimi livelli.