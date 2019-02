Savona a palazzo Soragna nel ricordo di Orlandini: "Serve un'Europa più forte e equa" Video

“Una politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa” è il titolo della Lectio Magistralis che il professor Paolo Savona, da pochi giorni ex ministro per gli Affari Europei dell’attuale governo, svolge oggi a palazzo Soragna. L’evento è organizzato dall’Unione Parmense degli Industriali e dalla Fondazione Collegio Europeo di Parma nell’intenzione, condivisa con il relatore, di rendere omaggio alla memoria del dottor Giorgio Orlandini, già direttore dell’Upi per 32 anni e fra i promotori della creazione del Collegio Europeo.

In un contesto come quello attuale nel quale non solo le regole di funzionamento ma gli stessi principi fondativi dell’Unione europea vengono messi fortemente in discussione da parte di diversi stati membri, Savona propone una riflessione, seria e attenta, sulle scelte che dovranno essere adottate, sul piano politico, economico e sociale, per garantirne la coesione interna e il rafforzamento del suo ruolo sul piano internazionale.

La lectio, collegata ad un documento che il ministro Savona ha inoltrato alle autorità europee per conto del governo italiano, suggerisce una serie di proposte per completare l'architettura istituzionale europea e correggere le politiche attualmente seguite.

L’incontro è aperto dai saluti del presidente Upi Annalisa Sassi e del presidente della Fondazione Collegio Europeo Cesare Azzali.

Il ricordo di Giorgio Orlandini: "Personaggio straordinario per Parma e nella mia vita: quando balzai dalla Banca d'Italia a Confindustria mi tese la mano e mi spiegò cosa fare..." (Nel video qui sotto, Paolo Savona ricorda commosso Giorgio Orlandini)

Savona ha poi anticipato il suo discorso: "Voglio un'Europa più forte, più equa. Non spartisco il pane della verità ma voglio aprire un dialogo, che in Europa ora non c'è" (Nel video, Paolo Savona anticipa il suo intervento)

Nell'introduzione al suo intervento, Savona ha ricordato la sua collaborazione negli anni '90 con l’Unione industriali e la Gazzetta di Parma (con la rubrica "Ozi e negozi"), nata durante la sua esperienza in Confindustria con Guido Carli, impegno che, come ha sottolineato l'ex ministro "mi ha legato a lungo con i molti successi e alcune tristi vicende della città, consolidando la mia profonda amicizia con Giorgio Orlandini che intendo oggi ricordare e onorare come libero e intelligente pensatore e lungimirante ed efficace operatore economico". Orlandini, a cui è dedicato l'evento: "I suoi rapporti con l’Unione Europea – ha spiegato Savona - sono stati costanti e caratterizzati da un tratto umano ammirevole, sia pure mascherato dal suo consueto atteggiamento burbero, che hanno attirato le simpatie di Carli, Karel Van Miert e Havier Ortoli, i quali frequentarono ripetutamente Parma e, se non vi pare fuori luogo il termine, l’amarono come era accaduto a me".

Il tema scelto dall'ex ministro "Una politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa" è anche l'oggetto di un documento che lo stesso Savona ha inoltrato a Bruxelles e Francoforte il 7 settembre 2018. "Lo scopo dell’iniziativa – secondo la spiegazione dello stesso relatore - è stato quello di invitare le due autorevoli istituzioni ad aprire un dialogo sulle riflessioni da me avanzate per conto del Governo italiano al fine di perfezionare l’architettura economica dell’Unione Europea e le relative politiche, per creare un’organizzazione capace di perseguire il bene comune, appunto una politeia, uscendo da una concezione meccanicistica di regole di governance di sta portando i paesi fuori strada". Un testo (e idee) in cui Savona crede molto: "Si farà strada in un modo o nell’altro. Ne è testimonianza la recente creazione di un gruppo ad alto livello per discutere di unione bancaria europea e di soluzione delle crisi finanziarie, che considero una parziale attuazione delle buone idee espresse nel documento". Ha poi citato, parlando di sviluppo, Gunnar Myrdal – padre della politica economica insieme a John Maynard Keynes, Michael Kalecki-.

In ambito tecnico, Savona, secondo una logica induttiva ha spiegato come "il sistema europeo ha difetti perché nessuno dei tre risultati attesi con l’attuale governance si è realizzato per l’insieme dei 28 paesi membri; è ancor più grave che, per alcuni di essi, le cose siano andate e vadano meglio e per altri peggio, la vera causa che va minando la coesione tra paesi membri. La Brexit è una preoccupante testimonianza". Secondo una logica deduttiva, invece: "Si comprende il perché l’architettura istituzionale e la politica europee si sono indirizzate verso la priorità da dare alla stabilità monetaria e finanziaria e alle riforme (soprattutto del mercato del lavoro, della concorrenza e della pubblica amministrazione)". La conclusione di Savona, sul tema, è che "nell’Unione manca questo equilibrio tra offerta e domanda, privileggiando la stabilità come motore della crescita e ponendo in secondo piano la crescita come motore della stabilità. È un tipico caso di causazione inversa che la politica economica incontra sovente nel suo cammino".