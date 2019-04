25 Aprile In Piazza con Moni Ovadia. E la sera, per il concerto, sul palco arriva Mahmood - Il programma

Un programma ricco di momenti di spettacolo ma anche di incontri, conferenze e itinerari per riflettere

sulla Resistenza e i valori dell'antifascismo. L'attore, regista e scrittore ospite d'eccezione al termine del corteo





Parma si appresta a celebrare il 74° anniversario della Liberazione con un ricco programma di iniziative promosse dal Comune insieme al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile e con la partecipazione di realtà istituzionali e culturali cittadine, che proporranno sia appuntamenti di approfondimento e di riflessione, sia occasioni di spettacolo e divertimento, perché il 25 aprile sia un momento di festa, ma anche un'opportunità per riflettere sui temi e i valori dell'antifascismo, da ricordare e trasmettere, anche e soprattutto alle nuove generazioni.

Al centro del programma, le celebrazioni istituzionali di giovedì 25 aprile: quest’anno, al termine del corteo, in piazza Garibaldi interverrà come ospite d’eccezione Moni Ovadia, attore, regista e scrittore, da sempre voce protagonista del dibattito pubblico, con particolare riferimento ai temi sociali e politici.

Piazza Garibaldi sarà anche la cornice dell’attesissimo concerto per la Liberazione, organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con Barezzi Festival e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. L’evento, come sempre a ingresso gratuito, vedrà come protagonista Mahmood, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano «Soldi», che presenterà a Parma i pezzi del suo primo album in studio «Gioventù bruciata». Insieme a lui, il cantautore Dimartino, che con l’album «Afrodite» ha riscosso successo di pubblico e critica, e i Radiodervish che ritornano ad esibirsi eseguendo, in anteprima nazionale, il loro nuovo brano «Giorni senza memoria», con Massimo Zamboni special guest alla chitarra.

Per permettere lo svolgimento delle varie iniziative, nella giornata di giovedì scatterà una serie di modifiche alla viabilità (istituite con un'apposita ordinanza comunale).

In particolare, in piazza Garibaldi il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza) scatterà alle 06,30 di domani e durerà fino alle 3 di venerdì.