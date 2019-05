Parma piange Luciano Campanini, per tutti il "Professor Campanini". Sabato il funerale - Una vita di sport e giornalismo: le foto

Una figura unica di insegnante, sportivo e giornalista. Parma oggi piange Luciano Campanini: “il Professor Campanini”, per migliaia di ragazzi parmigiani che con lui sono cresciuti a scuola o nelle squadre da lui allenate.

Luciano Campanini aveva 86 anni. Da qualche mese era ammalato, ma a chi lo visitava riservava sempre quel suo speciale sorriso che è stato ingrediente fondamentale del suo insegnamento. Campanini ha infatti dedicato alla scuola la fetta più importante della sua vita (Giordani, Fra Salimbene, Sanvitale…), alternando e mescolando quell’impegno con altri due amori professionali. Nello sport è stato un pioniere del basket, maschile e femminile, ma la sua cultura sportiva era davvero a 360 gradi, come dimostrano l’impegno con Panathlon, Veterani dello Sport e Premio Sport Civiltà.

E poi il giornalismo. Aveva iniziato in Gazzetta e alla Gazzetta è rimasto legato, in varie vesti, per oltre mezzo secolo. Come collaboratore e poi come guida ai ragazzi delle scuole che venivano in visita al giornale, o che ospitavano i cronisti nelle loro aule. Una figura davvero unica e indimenticabile, in indissolubile coppia con Anna, la moglie a sua volta insegnante: a lei e al figlio Roberto-“Sandro”, l’abbraccio della redazione della Gazzetta di Parma.

Il Rosario sarà in Chiesa Maria Immacolata via Casa Bianca venerdì 3 alle 20,45. Sabato 4 alle 10,30 il funerale.