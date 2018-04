Scontro auto-moto a Vetto: coinvolto un collecchiese

Scontro tra un'auto e una moto poco prima delle 17 di ieri, a Caradello di Vetto, lungo la Sp 513 R. Per cause al vaglio dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Castelnovo Monti, intervenuti per i rilievi, una moto guidata da una 44enne di Reggio Emilia ed una BMW X3 guidata da un 68enne di Collecchio sono entrate in collisione. La donna è stata trasportata con l'elisoccorso in ospedale per un trauma cranico. Illeso il conducente della BMW.