"Cratere" in via Mazzini a Montecchio Emilia - Le foto

Strada chiusa al traffico questa mattina per il cedimento dell’asfalto causa un fenomeno freatico che ha fatto crollare l’asfalto, creando una voragine larga una ventina di centimetri in via Mazzini a Montecchcio Emilia. La segnalazione dei cittadini sin da domenica aveva consentito di recintare la zona “depressa” fino alla chiusura della strada nella serata di ieri per paura di un ulteriore crollo. Le crepe sull’asfalto, infatti, non lasciavano tranquilli gli operati che hanno preferito inibire la circolazione. Questa mattina, quindi, sono iniziati i lavori per sistemare il cedimento e ripristinare la circolazione anche se è plausibile credere che fino a domani non sarà tutto sistemato.