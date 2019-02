MONTECCHIO EMILIA. Attimi di paura verso le 19 per un incendio al forno della Pizzeria Red Lion 2 al piano sopraelevato del Centro Commerciale”La Terrazza” a Montecchio Emilia. Forse una canna fumaria che tirava mala alla base dell’allarme che ha visto il pronto intervento dei Vigili dl Fuoco di Sant’Ilario d’Enza. Nessun problema per persone o per la pizzeria stessa anche se il lavoro dei Pompieri ha richiesto quasi un’ora per verificare che tutto fosse a posto.