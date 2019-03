Una giovane ha fatto perdere le sue tracce in Lunigiana ieri sera e sui social network sono partiti appelli per ritrovarla. L'appello del fratello di Camilla Scaletti - questo il nome della giovane scomparsa - è stato rilanciato dal Comune di Casola in Lunigiana, che pubblica due foto e dice: "Se qualcuno avesse notizie di questa ragazza si chiama Camilla Scaletti contatti suo fratello Matteo Scaletti . È sparita ieri sera da Codiponte-Casola in Lunigiana".