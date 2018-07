Ponte Verdi, più spazio alle bici

Cambia la viabilità sul ponte Verdi per dare spazio in sicurezza alla ciclabilità e ai ciclisti: è stata infatti realizzata una nuova corsia dedicata su strada (in direzione Pilotta) e ridisegnata la segnaletica orizzontale della pista su marciapiede nel senso opposto (direzione parco Ducale). Si tratta di un intervento che migliora la ciclabilità del tratto nella logica di riorganizzare i flussi di traffico e suddividere equamente le zone dedicate a pedoni, biciclette e auto, offrendo più spazio e agevolando chi si muove a piedi o sulle due ruote.