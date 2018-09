Festival del Prosciutto: inaugurato il Bistrò in piazza Garibaldi

E' stato inaugurato stamattina in piazza Garibaldi il Bistrò del Prosciutto di Parma, che sarà dedicato al prodotto d'eccellenza di Parma, con degustazioni e molti eventi quotidiani, fino al 9 di settembre, nell'ambito dei tanti appuntamenti che caratterizzano il programma di Settembre Gastronomico a Parma e del Festival del Prosciutto.

Sotto i Portici del Grano sarà possibile degustare tutti i giorni il Prosciutto di Parma nelle sue varie stagionature, godendo delle bellezze del centro storico. Ogni giorno verrà inoltre proposto un abbinamento con un “ospite speciale”, dalla Malvasia dei Colli, al Pomodoro Riccio di Parma, alla Mozzarella di Bufala Campana, ma anche accostamenti più inusuali ad esempio con frutti tropicali. Non mancheranno inoltre tante attività collaterali, eventi musicali, iniziative con la partecipazione di salumieri locali e cooking show con chef e blogger da tutta Italia.

“L'idea è quella di metter in rete – dice l'assessore alle Attività produttive Cristiano Casa – le iniziative gastronomiche di settembre di tutto il territorio, facendo rete tutti insieme per promuovere al meglio la nostra vocazione alimentare, che da sempre si accompagna a quella culturale, musicale e artistica”.

“Desideriamo far conoscere e apprezzare il prosciutto di Parma – ha detto Vittorio Capanna, presidente del Consorzio di tutela del Prosciutto di Parma – sia ai cittadini che ai turisti coinvolgendoli anche, attraverso visite negli stabilimenti, nella passione e nell'amore che caratterizzano il processo lavorativo di questa eccellenza del nostro territorio”. Ad illustrare nel dettaglio la programmazione dei prossimi eventi dedicati è intervenuto il responsabile marketing Italia del Consorzio del Prosciutto di Parma Claudio Leporati.

Il programma completo degli appuntamenti del Bistrò del Prosciutto di Parma: (comunicato del Comune di Parma)

(http://www.festivaldelprosciuttodiparma.com/bistro-del-prosciutto-di-parma/)

Sabato 1° settembre

Ore 12:00 – Cerimonia di inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma

Dalle 13:00 – musiche di Marianne Gubri, arpista lounge

Dalle ore 19:30 – Le eccellenze della montagna e l’aperitivo: aperitivi e cocktail a cura del barman Mirko Berzolla (Bar Dietro Le Mura, Borgotaro), nell’ambito della rassegna Barman Live. In collaborazione con FIPE, Federazione Italiana Pubblici esercizi

Ore 20:00 – Il Pane, bontà in tutte le forme – preparazione, cottura, lievito madre, recupero del pane raffermo e dintorni. A cura del Gruppo Panificatori Associati Ascom Parma.

Evento contemporaneo: La mattina sotto ai Portici del Grano sarà di scena a partire dalle ore 8.30 anche il Tomaca Fest con la mostra pomologica e il mercato

Domenica 2 settembre

Prodotto ospite del giorno: il Pomodoro Riccio da Parma e altre varietà di “pomo d’oro”. Degustazioni e abbinamenti in Menù, immagini e esposizione

Ore 9:00 - Pedalata Parma-Langhirano-Parma a cura di FIAB Amici della Bicicletta (prenotazioni a partire dalle ore 8.30). Il gruppo di partecipanti più numeroso sarà premiato sul palco (ore 17:00 circa)

Ore 11:30 – Di che musica è il vino? © Alessandra Giovanelli, sommelier AIS, guida la degustazione di 4 vini del territorio di Destinazione Emilia (Parma, Reggio Emilia e Piacenza). Basi musicali del DJ Roberto Melotti. Con il patrocinio di AIS Emilia, delegazione di Parma.

Ore 12.30 - An English lesson about Prosciutto di Parma: history, place of birth, curing, tasting and much more. Tourists are welcome!

Ore 18:30 – Rientro dalle vacanze: freschi appetizers per ripartire leggeri – Cooking show di Katia Baldrighi (Blog “Pappa & Cicci”) ci svela, con due ricette inedite, segreti e trucchi per una cucina veloce.

Ore 19.30 - AperiTime con Santal. Interpreta il barman Simone Trolli con inediti Cocktail creati in omaggio ai nuovi Centrifugati

Lunedì 3 settembre

Ore 13.00 – demo di taglio e disosso di un Prosciutto di Parma e racconti a cura di Maurizio Corradi

Ore 18:00 – Il turismo culturale legato ai sapori del territorio. Giardini Gourmet per

scoprire angoli segreti della città: un progetto che unisce natura, arte e gusto – Storytelling a cura di Angela Zaffignani.

Ore 18.30 – Imprese, territorio e cultura. Verso Parma 2020 con Francesca Velani, coordinatrice di Parma 2020 e Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma.

Ore 19.30 - Risate & Risotti show: Viaggio alla scoperta del Risotto Perfetto fra Food Blogger e Chef. Cooking show di Ilaria Bertinelli (Blog “Uno Chef per Gaia”) e Massimiliano Mandozzi (Executive Chef del CastaDiva Resort & Spa, Lago di Como). Conduce Luca Puzzuoli (blog “Risate & Risotti).

Ore 21.00 – La Cucina Resistente. Utilizzi che cambiano, prodotti che restano. –Finger food in evoluzione, dello chef Francesco Bertaccini e racconti di Filippo Vettori, studi di food marketing.



Martedì 4 settembre

L’attività del Bistrò termina alle ore 15:00 per accogliere “La cena dei 1000”

Mercoledì 5 settembre

Prodotto ospite del giorno: 10 Malvasie dei Colli: filmati, degustazioni, racconti

Ore 17:30 – Viaggio in Italia – culture gastronomiche a confronto - Storytelling a cura degli studenti dell’Università degli Studi di Parma presentati da GianCarlo Gonizzi, Coordinatore dei Musei del Cibo

Ore -18.45 Paesi, paesaggi... Vini e Prosciutto di Parma – storytelling di Davide Rampello dedicato alle eccellenze paesaggistiche e alimentari di Parma. Evento promosso dal Consorzio di Tutela dei Vini dei Colli di Parma

[Davide Rampello dal 2013 cura l’omonima rubrica di “Striscia la Notizia”]

Ore 19:30 – Viaggio nel mondo con il Prosciutto di Parma e la frutta tropicale dal Medio Oriente ai Tropici. Cooking show. Interpreta: Chef Nicola Bindini

Dalle ore 19.00 – Aperitivi da Gourmet - cocktail a cura del barman Marco Mascarino (Wine Bar da Marco, Parma), nell’ambito della rassegna Barman Live. In collaborazione con FIPE, Federazione Italiana Pubblici esercizi

Giovedì 6 settembre

Prodotto ospiti del giorno: Le Alici di Parma - racconti, filmati, degustazioni a cura delle Aziende parmigiane di Conserve Ittiche.

Ore 12.30 - Demo di taglio e disosso e racconti a cura di Marco Cavatorta

Ore 18:30 - Taste & Vin. La sfida. 3 coppie di chef e sommelier si sfidano con elaborazioni sul tema Prosciutto di Parma e vini d’eccellenza fra Reggio, Parma e Piacenza. Le coppie: Chef Mariano Chiarelli (Ristorante I Du Matt - Parma) con sommelier Maura Gigatti; Chef Filippo Cavalli (Osteria dei Mascalzoni - Parma) con sommelier Luigi Delsoldato; Chef Paola Pesci (Ristorante Mezzadri– Paroletta di Fontanellato -PR) con sommelier Roberto Delfi

[Iscrizioni per far parte della giuria che voterà la coppia vincitrice presso il Bistrò. 25 i posti disponibili]

Ore 20.00 – Le Alici di Parma incontrano Parma. Cooking show della chef Maria Amalia Anedda (Ristorante Les Caves, Sala Baganza, Parma) per le aziende di conserve ittiche L’Isola d’Oro, Rizzoli Emanuelli, Delicius e Zarotti.



Venerdì 7 settembre

Prodotto ospite del giorno: il Pane. Esposizione di formati e tipologie, focacce, pizze e dintorni

Ore 18:30 - AperiTime con Chef - con ricette di fingerfood di Giacomo Dall’Aglio (Stralvè - Parma) e cocktail in abbinamento a cura del barman Simone Trolli. In collaborazione con “Chef Ripieno”

Ore 19.30 - Se a Parigi ti senti un po’ a casa. Storia della pubblicità che racconta chi siamo. Story telling di Daniele Cobianchi, CEO di McCann Worldgroup Italia. [McCann è l’agenzia che cura la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Parma]

Ore 20.30 - esibizioni tanguere alla maniera di Buenos Aires come ouverture per la Piazza in Tango con Milonga in programma in Piazza Garibaldi. A cura di Mas Que Tango



Sabato 8 settembre

Prodotto ospite del giorno: La Mozzarella di Bufala Campana DOP. Filmati, dimostrazioni degustazioni di diverse tipologie di prodotti.

Ore 11:30 – Creatività in cucina con Chef. Cooking show di Chef Matteo Malpeli, (Ristorante Antica Cereria, Parma) con interpretazioni di Prosciutto di Parma e “Chef Ripieno”

Ore 19.00 – Che Bufala... Laboratori sulla mozzarella di Bufala Campana, filatura e mozzatura in diretta live con il casaro Domenico Lavecchia. In collaborazione con il Consorzio di Mozzarella di Bufala Campana DOP

Dalle 19.00 – Barman Live e Mixology - 4 cocktail creati dai Barman del Peter Pan (Parma) per il Festival del Prosciutto di Parma nell’ambito della rassegna Barman Live. In collaborazione con FIPE, Federazione Italiana Pubblici esercizi



Domenica 9 settembre

L’attività del Bistrò inizia alle ore 10:00 per la concomitanza della Mezza Maratona e delle altre manifestazioni podistiche “Cariparma Running”

Ore 10:00/14:00 – Prosciutto di Parma è anche light. Preparazioni in omaggio all’attività podistica

Ore 19:30 – Concerto dell’Orchestra OVer. Le note di Rossini e Verdi e “Perexsuctum”. Brani dalle note opere rossiniane e verdiane e, in prima esecuzione assoluta, il brano composto in omaggio al Festival del Prosciutto di Parma da Giuseppe Vaccaro, compositore e direttore d’orchestra. Con la partecipazione speciale del soprano Renata Campanella. Un evento in collaborazione con l’associazione Verdissime.com e l’Orchestra OVer.

Dalle ore 20.00 A cena con …. Gli Antichi Sapori in Piazza. Interpreti: Davide Censi e il suo Staff, Trattoria Antichi Sapori, Gaione - Parma

Ore 22.30 – chiusura Festival del Prosciutto di Parma