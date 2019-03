Momenti di paura, in serata, verso le 22.30 a Barriera Repubblica per una rissa tra due gruppetti di giovani. Non si conoscono al momento i motivi per cui gli agenti della Squadra volante della Polizia, intervenuti sul posto supportati dai carabinieri, stanno indagando: la rissa, iniziata in via della Repubblica, si è poi spostata dalla parte opposta della fontana, all'inizio di via Emilia Est.