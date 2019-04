Allarme in via Garibaldi questa notte. Alle 3 circa si è sviluppato un incendio nell’ intercapedine tra la vetrina e la saracinesca di un negozio dedicato ad articoli per animazione di feste per bambini. L’intervento immediato dei carabinieri di Parma ha consentito di domare le fiamme, limitandone i danni. Le fiamme sono poi state definitivamente spente dai vvff. Dai primi accertamenti sembrerebbe che abbiano preso fuoco dei pezzi di legno depositati all’ ingresso. E' in corso un'indagine per risalire alle cause.