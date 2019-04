Strage di alberi in città: v.le San Michele, via Casa Bianca, via Da Vinci e p.le Maestri - Le foto

Tragedia sfiorata in viale San Michele per la caduta di uno degli alberi lungo i marciapiedi che costeggiano la via. L'albero è caduto proprio sulla strada, una delle arterie più frequentate in città. Fortunatamente non ci sono feriti: danneggiata però un'auto. Poco tempo dopo un'altra pianta è caduta in strada Casa Bianca. Nel giro di un'ora un grosso ramo in via Leonardo da Vinci ha sfondato un'auto. Albero caduto anche in piazzale Maestri.