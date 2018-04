Via Cicerone, discarica a cielo aperto

Via Cicerone a Parma

Questa è la situazione che noi abitanti di via Cicerone ci troviamo difronte tutti i giorni a questa schifezza prodotta dai condomini del palazzo che fa angolo con via Emilio Lepido.

Avvisati più volte sia Comune che Iren Ambiente, rispondono sempre che essendo questo posto di proprietà del condominio sopra citato, hanno le mani legate e non possono intervenire.

La via è diventata invivibile dalla puzza e dai topi che scorrazzano in cerca di cibo rovistando da un sacco all’altro.

Ci chiediamo se sarà mai possibile mettere fine a questa situazione e chiediamo per questo il Vostro aiuto..

Non riteniamo possibile che davanti a tanta immondizia, non si possa fare niente.

Questa è ciò che è stato prodotto da questa raccolta differenziata . Ringraziamo

Marzia Argentieri - Per gli abitanti di via Cicerone 11