Sarebbe scomparso a Parma da ieri mattina James Mossali, 42 anni. Mossali vive a Corniglio e lavora a Parma come commercialista.

Su Facebook si moltiplica l'appello degli amici, anche dalla pagina del gruppo fotografico Obbiettivo Natura, dove si legge:

" È scomparso a Parma dal suo ufficio di via Passo della Colla 8 James Mossali. Indossava al momento della sparizione jeans azzurri, maglietta polo e scarpe blu. Non ha con se ne cellulare ne documenti. Chiunque avesse informazioni o notizie è pregato di contattare la polizia o questo cel. 349 062 8897".