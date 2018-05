Era scomparso a Parma da ieri mattina James Mossali: ore di silenzio, di black out che hanno fatto crescere la preoccupazione di familiari e amici per il 42enne che vive a Corniglio e lavora a Parma come commercialista.

Su Facebook si era moltiplicato l'appello degli amici, anche dalla pagina del gruppo fotografico Obbiettivo Natura, dove si legge:

" È scomparso a Parma dal suo ufficio di via Passo della Colla 8 James Mossali. Indossava al momento della sparizione jeans azzurri, maglietta polo e scarpe blu. Non ha con se ne cellulare ne documenti".

A metà mattina è arrivata la buona notizia: l'uomo è stato ritrovato. E' ricoverato in ospedale, dove è stato accompagnato nella notte, ed è complessivamente in buone condizioni.