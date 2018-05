Ruba gioielli da "Valenti" in via Farini: preso da poliziotti in borghese Le foto

Arresto con attimi di tensione in via Farini, questa mattina. Un uomo di origini dominicane, approfittando in un momento di distrazione del personale della gioielleria Valenti, è riuscito a rubare degli orecchini. Uscito, ha però trovato dei poliziotti in borghese che stavano passando in zona (Le foto sono state fatte e inviate da una tempestiva e ottima Gazzareporter).