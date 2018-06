E' morto don Sergio Sacchi: fu il pioniere del baseball a Parma

E' morto monsignor Sergio Sacchi. Il sacerdote lottava da tempo contro una malattia.

"Don Sacchi" era noto tra l'altro per la sua passione sportiva: è stato pioniere del baseball a Parma e ha allevato una generazione di giocatori. "

Il prete con la tonaca e il guantone", recitava il titolo dell'articolo uscito sulla Gazzetta di Parma il 25 maggio: un amarcord sull'Astra Baseball e sulla "straordinaria stagione del baseball parmigiano nata in via Isola e arrivata a conquistare l'Europa".

Nel 1991 don Sacchi aveva ricevuto la Medaglia d'oro di Sant'Ilario.

