La segnalazione da via Verona: "Due ragazzi aggrediti dai pusher"

La segnalazione arriva da una residente, che dalla finestra di casa ha fotografato il momento dei soccorsi. Pochi minuti prima, invece, quello che racconta come la "situazione insostenibile, nella "movida" di Via Venezia". "Avevamo gli schiamazzi, circa 6/7 pusher ogni notte, ma erano ben poca cosa rispetto allo spavento per quello che è accaduto ieri sera. Verso le 21:30 ho sentito le urla di due ragazzi, ho capito solo dopo che erano stati aggrediti da più pusher, siti ogni sera nell'ormai consueto angolo di strada (incrocio Via Verona-Via Venezia).Quello che mi ha lasciato sgomenta e che ancora risuona nelle mie orecchie come un rombo è l'urlo di uno dei due ragazzi, che esclamava: "Non vedo più, non vedo più"...Sono sopraggiunte subito volanti della polizia e ambulanza. Non so come sia andata a finire, ho paura di saperlo, ma così non si può andare avanti!".

Dai soccorritori risulta un ferito in modo lieve, ma la vicenda è tutta da ricostruire.