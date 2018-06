Un esploratorio per i bimbi della San Giuserppe

Un esploratorio per attirarli, coinvolgerli, stimolarli e, nella luce della curiosità, appassionarli. Ecco l’ultima invenzione della scuola materna San Giuseppe che, ai suoi bimbi, ha voluto regalare, come dono di fine anno, proprio un esploratorio. L’esploratorio, battezzato dal presidente provinciale Paolo Chierici, rappresenta un ‘’unicum’’ tra le scuole materne FISM. A comporlo sono 4 diverse aree: una scientifica, una creativa, una relativa alla costruttività e una alla lettura. Pietre, immagini, parole dal preibato significato, oggetti colorati, conchiglie: gli stimoli sono presenti davvero dietro a ogni angolo e spazio per la noia proprio non ce ne è. Prezioso, per la nascita di questo “colosso della curiosità” il contributo delle famiglie dei piccoli ospiti, costantemente coinvolte nelle attività dei loro bambini. La fioritura del progetto, caldamente covata dalla neocoordinatrice Cinzia Ulosi e dalla direttrice Suor Giuliana, rappresenta la ciliegina sulla torta di una lunga serie di proposte educative all’avanguardia che all’interno della materna San Giuseppe hanno trovato terreno fertile. Rendere il percorso dei bambini quanto più edificante possibile si conferma quindi in pole position tra gli obiettivi della scuola. Chiunque, incuriosito, fosse intenzionato a iscrivervi i propri bambini può ancora farlo: le porte della materna, fino a fine giugno, rimarranno aperte.