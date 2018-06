Un ferito non grave e un'auto capottata in mezzo alla via Emilia. È il bilancio di un incidente verificatosi ieri a San Prospero. Per cause in via d'accertamento un'auto avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con un autoarticolato. L'auto si è ribaltata, rimanendo ruote all'aria. Per l'automobilista solo lievi ferite. Lunghe code, invece, sulla via Emilia.