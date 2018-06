Intorno alle 19 un'auto e uno scooter provenienti dalla Crocetta svoltano a sinistra, in via Gramsci, per accedere al controviale, uno dei due sbaglia la manovra, è scontro, il centauro cade da una parte e la moto come impazzita, senza controllo sfonda la vetrina ed entra nel salone di un concessionario auto. Fortunatamente non c'erano in quel momento clienti a guardare vetture. Per il giovane in sella allo scooter ferite lievi ma è stato precauzionalmente condotto in ospedale da un'ambulanza del 118.Rilievi della Polizia Municipale.

La segnalazione è del puntualissimo "gazzareporter" Massimo Mari