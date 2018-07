Insetti e sporcizia: chiuso ristorante giapponese e 500 mila euro di multa

Insetti e sporcizia in dispensa, chiuso un ristorante giapponese. Il Nas carabinieri di Parma, nell’ambito delle ispezioni condotte per verificare i requisiti igienico sanitari nel settore della ristorazione etnica, ha recentemente effettuato un controllo presso un ristorante giapponese insistente presso un centro commerciale gestito da un soggetto di nazionalità cinese. Durante l’ispezione, i militari hanno accertato che gli alimenti destinati alla somministrazione venivano detenuti in pessimo stato di conservazione, nonché gravi e reiterate carenze igenico-strutturali determinate dallo sporco diffuso nei locali, dalle attrezzature usurate, dalle condizioni edilizie degradate e dalla presenza di insetti infestanti vivi e morti nei frigoriferi destinati alla conservazione degli alimenti. Sulla scorta di quanto riscontrato nell’ultima ispezione, che suffragava ulteriormente quanto già accertato in una precedente ispezioni eseguita nel mese di febbraio dopo la quale il titolare del ristorante evidentemente non osservato ed adempiuto alle osservazioni rilevate, la gravissima situazione igienico sanitaria riscontrata è stata comunicata al dipartimento di sanità pubblica della locale usl, che ha disposto l’immediata interdizione dell'attività produttiva e la chiusura del locale. Il provvedimento di sospensione comminato ha un valore complessivo di 500.000 euro.