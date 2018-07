Raffica di controlli in città ieri notte: sette extracomunitari nei guai

Proseguono i controlli dei carabinieri nei luoghi di aggregazione. I militari della compagnia di Parma, coadiuvati dal personale della compagnia intervento operativo del 3° reggimento "Milano", nel corso di un ormai consuetudinario servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dell'immigrazione clandestina e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti oltre al controllo dei luoghi di aggregazione giovanile (Teatro Regio - Pilotta - Piazza Garibaldi- Parco Ducale) ieri sera hanno controllato 47 persone, 37 di loro erano extracomunitari. Sette di loro sono stati deferiti in stato di libertà alla procura della Repubblica.

• Un cittadino camerunese, 28enne, in piazzale della Pace è stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga 6 cm., immediatamente sequestrato.

• Un cittadino guineano, 28enne, fermato in via Monte Altissimo è stato trovato sprovvisto di documenti. Dopo un ulteriore controllo è risultato inottemperante all'ordine di uscire dallo Stato emesso dal questore lo scorso giugno.

• Un cittadino ivoriano, 29enne, sottoposto a controllo in piazzale della Pace si è rifiutato di fornire le proprie generalità, nonostante risultasse regolarmente residente in italia.

• Un cittadino nigeriano, 23enne, è stato sorpreso in via Montanara alla guida di un automobile senza il titolo di guida previsto, perchè mai conseguito.

• Un cittadino nigeriano, 25enne, è stato trovato in via Po in possesso di due banconote da cinquanta euro contraffatte, successivamente sequestrate.

Nel corso del medesimo servizio, si procedeva inoltre a segnalare alla locale prefettura:

• Un cittadino nigeriano, 25enne, è stato trovato in possesso di 5,5 grammi di hashish per uso personale.

• Un cittadino nigeriano, 34enne, è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale.