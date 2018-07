Continuano i controlli sulle strade da parte dei carabinieri. Ieri sera posti di blocco in via Gramsci e via Emilio Lepido. Durante i controlli i militari hanno denunciato tre giovani per guida in stato di ebbrezza e ne hanno segnalato altri due per possesso di stupefacenti. Stasera continueranno i controlli per prevenire le stragi del sabato sera tra Parma e Tizzano.