Pauroso incidente in serata alla rotatoria di via Mantova. Il bilancio è di una giovane ragazza lievemente ferita alla gamba. Ha fatto tutto da solo il giovane alla guida dell'auto, che ha perso il controllo della vettura a metà della rotatoria, andando a sbattere violentemente contro il palo della luce piegandolo. Nell'urto, la ruota con il semiasse si sono staccati dal resto del veicolo. L'auto si è poi fermata al centro della strada. Inevitabili le code in ambo le direzioni. Sul posto il 118, vigili del fuoco e polizia municipale.